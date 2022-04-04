Так, мгновенная лотерея 40 000 000 Pul Yağışı сразу после поступления в продажу с марта вызвала большой резонанс среди любителей лотерей. Несколько выигрышей подряд достались своим счастливым обладателям.

Самый крупный выигрыш в истории мгновенных лотерей Азербайджана – 200 000 манатов достался жителю Агдашского района. Этот выигрыш не единственный в мгновенной лотерее 40 000 000 Pul Yağışı. Шесть выигрышей в размере 10 000 достались жителям Баку, Хырдалана, Джалилабада, Ленкорани и Хачмаза.

Мгновенные лотереи, организуемые ОАО Azərlotereya, разрабатываются в сотрудничестве с ведущей мировой компанией по азартным играм Scientific Games. Информация о количестве билетов и выигрышей указана на обратной стороне каждого билета.

Напомним, лотерея – это азартная игра. Участие в лотерейных играх – в первую очередь развлечение, позволяющее испытать свою удачу и способствующее продуктивному и увлекательному проведению досуга.

ОАО Azərlotereya рекомендует участвовать в лотерейных играх, организованных только в соответствии с законом. В лотерейных играх могут участвовать все желающие старше 18 лет.

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