Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет не последним, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, передает Reuters.

"Эти санкции не будут нашими последними санкциями. Теперь мы должны обратить внимание на нефть и доходы, которые Россия получает от ископаемого топлива", - цитирует ее ТАСС.

По ее словам, дополнительные поставки по меньшей мере 15 млрд куб. м. сжиженного природного газа (СПГ) из США в 2022 году позволят заменить СПГ из России в текущем году, а дополнительные 50 млрд куб. м. СПГ, которые Евросоюз планирует получить в ближайшие годы, предоставят сообществу возможность "заменить треть российского газа", поставляемого по трубопроводам.

"Хорошая новость в том, что современная газовая инфраструктура позволит нам в будущем переориентировать ее для чистой водородной энергетики", - сказала фон дер Ляйен.