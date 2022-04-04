Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 7 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами пройдет дождь. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых местах дождь будет интенсивным.

Сильный северо-западный ветер к вечеру утихнет. Температура воздуха ночью 7-9°, днем - 13-15° тепла. В Баку ночью 7-9°, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается сильный дождь, местами интенсивный, возможны грозы, град, в горных районах - снег. Ночью и утром в некоторых местах туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 6-11°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью 0-5°, днем - 5-10° тепла.