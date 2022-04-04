Фуад Мурадов на Глобальном саммите диаспоры

Наряду с Азербайджаном на сессии представлены Турция, Украина, Ирак, Грузия и ряд других государств.

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял участие в сессионном заседании Глобального саммита диаспоры – 2022, начавшего работу 1 апреля.

В своем выступлении глава Госкомитета отметил, что между возглавляемой им структурой и многими международными организациями, а также соответствующими структурами отдельных стран подписаны меморандумы, реализованы совместные проекты диаспор и достигнуты успехи в рамках сотрудничества.

Участники сессии были подробно проинформированы об успешной диаспорской политике Азербайджана, реализованных проектах, в том числе летних лагерях диаспорской молодежи, программах "Развитие лидерства", "Диаспорская молодежь 1+1", "Привлечение умов" и др., об организационном становлении диаспоры и расширении ее возможностей, связанных с международным сотрудничеством.

Глобальный саммит диаспоры – 2022 организован правительством Ирландии и Международной организацией по миграции. I Саммит состоялся в 2003 году, в нынешнем году Азербайджан впервые представлен на саммите.