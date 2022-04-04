ОАО «Азеришыг» приступило к задачам по модернизации и реконструкции сетей электроснабжения во всех регионах Азербайджана еще в 10 селах. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, реализация проекта, предусматривающего полную реконструкцию электросетей более 100 сел и населенных пунктов в различных регионах страны, начатого с начала 2022 года, продолжается полным ходом.

В рамках проекта в настоящее время реконструируется электросеть 10 сел Джалилабада и Билясувара. Так, «Азеришыг» в рамках работ по реконструкции электросети в селах Садатлы, Камышлыгёль, Халилли, Албалан, Гюнейли, Аллахверан, Мешадиляр, Новрузаллы, Меликгамлы, Юсублу Джалилабадского района установит в общей сложности 33 комплектных трансформаторных пункта (КТМ). Будет обновлено около 111 км линий электропередач 10 кВ, около 75 км 0,4 кВ. Счетчики 786 абонентов будут заменены на современные.

Электросеть в этих селах долгие годы находилась в плохом состоянии. В сети, построенной на деревянных опорах и без изоляции линий, часто происходили аварии. Трансформаторы также устарели, истек срок их службы. Главный инженер Джалилабадской электросети Абдульгасан Джафаров говорит, что электросеть в селе Албалан, например, была построена в 1960-1970-х годах и имела всего один трансформатор.