«Азеришыг» полностью обновляет электросети в Джалилабаде и Билясуваре фото; видео
ОАО «Азеришыг» приступило к задачам по модернизации и реконструкции сетей электроснабжения во всех регионах Азербайджана еще в 10 селах. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, реализация проекта, предусматривающего полную реконструкцию электросетей более 100 сел и населенных пунктов в различных регионах страны, начатого с начала 2022 года, продолжается полным ходом.
В рамках проекта в настоящее время реконструируется электросеть 10 сел Джалилабада и Билясувара. Так, «Азеришыг» в рамках работ по реконструкции электросети в селах Садатлы, Камышлыгёль, Халилли, Албалан, Гюнейли, Аллахверан, Мешадиляр, Новрузаллы, Меликгамлы, Юсублу Джалилабадского района установит в общей сложности 33 комплектных трансформаторных пункта (КТМ). Будет обновлено около 111 км линий электропередач 10 кВ, около 75 км 0,4 кВ. Счетчики 786 абонентов будут заменены на современные.
Электросеть в этих селах долгие годы находилась в плохом состоянии. В сети, построенной на деревянных опорах и без изоляции линий, часто происходили аварии. Трансформаторы также устарели, истек срок их службы. Главный инженер Джалилабадской электросети Абдульгасан Джафаров говорит, что электросеть в селе Албалан, например, была построена в 1960-1970-х годах и имела всего один трансформатор.
«А теперь полностью будет реконструировано электрохозяйство села. Вместо одного трансформатора будут установлены четыре новых комплектных трансформаторных пункта. После обновления сети потери сойдут к минимуму, будет обеспечено устойчивое снабжение абонентов электроэнергией», - утверждает главный инженер.
А в Билясуваре восстанавливается электросеть трех сел. В селах Аманкенд, Тезекенд и Дервишли, насчитывающих 1232 абонента, будет установлено в общей сложности 19 комплектных трансформаторных пунктов. Около 36 км линий электропередач 10 кВ и около 65 км линий электропередач 0,4 кВ будут заменены на новые. Главный инженер Билясуварской электросети Имран Келбиев обещает, что благодаря реконструкции электросети в этих селах будет обеспечено бесперебойное качественное снабжение абонентов электроэнергией. «Уже установлено 388 металлических опор, идет бетонирование. Готовимся к установке трансформаторов», - сообщил он.
Отметим, что в рамках этого проекта ОАО «Азеришыг» уже завершило или собирается завершить реконструкцию сетей электроснабжения десятков населенных пунктов еще в нескольких регионах Азербайджана.