Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского, передает РИА Новости.

"После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России", - написал Володин в своем Telegram-канале, добавив, что оценка деятельности Жириновского — неизменная поддержка избирателей.

Напомним, Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля после положительного теста на коронавирус. Анализы показали, что Жириновский заразился «омикроном». 25 марта российские СМИ распространили сообщения о смерти Владимира Жириновского. В частности, российский сенатор Александр Пронюшкин заявил агентству Sputnik о смерти российского политика. Однако позже спикер Госдумы Владимир Володин заявил, что состояние Жириновского тяжелое, но он все еще жив.