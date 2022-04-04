Минфин России не смог расплатиться по евробондам в долларах

Минфин России расплатился по евробондам в рублях из-за того, что иностранный банк отказался проводить выплаты России в долларах. Выплата составила $649,2 млн в пересчете в рубли, сообщает Русская служба ВВС.

«4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов. Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» исполнены в полном объеме», - сообщили в министерстве.

Минфин также пояснил, что иностранные кредиторы смогут конвертировать полученные рубли в валюту не раньше, чем Россия получит доступ к замороженным валютным резервам.