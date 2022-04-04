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В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в нашей стране Бахромом Ашрафхановым. В пресс-службе Минздрава haqqin.az сообщили, что министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, поприветствовав гостей, подчеркнул, что взаимоотношения между двумя странами имеют многовековую историю и развиваются по восходящей линии: «Наши народы объединяют схожие национальные обычаи и традиции, общая языковая группа, культура и религия. В настоящее время двустороннее сотрудничество находится на высоком уровне. Особую роль в развитии двусторонних отношений играют взаимные визиты и регулярные встречи глав государств».

Было отмечено, что между нашими странами также налажено успешное сотрудничество в сфере здравоохранения, организуются взаимные визиты врачей, специализирующихся в кардиологии, инвазивной радиологии, трансплантологии и в других областях медицины для участия в мероприятиях по обмену опытом и повышению квалификации. Подчеркнув, что формат сотрудничества двух братских стран является образцовым для многих стран, Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской науки и в других областях.

В свою очередь, Бахром Ашрафханов отметил, что между странами налажено тесное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН, Движение неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и др. Было отмечено, что Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере здравоохранения, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов.