Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявляет, что российские войска продолжают стягивать технику и живую силу в область и через несколько дней попытаются наступать, но Вооруженные силы Украины готовы дать отпор. Об этом он сообщил в сегодняшнем видеообращении.

«Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил, техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление», - сказал Гайдай.

В то же время он добавил, что украинские защитники готовы встречать незваных гостей Луганщины и встретят их «гостеприимно».

Гайдай также добавил, что российские войска 6 апреля продолжают бить по Попасной из «Градов» и авиации, поэтому эвакуация проходит под грохот орудий.