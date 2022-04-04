У Путина прокомментировали возможный дефолт

«Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов. Значительная сумма резервов заблокирована в зарубежных государствах, поэтому, если эта блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая вопрос о возможном дефолте.

Представитель Кремля отметил, что в случае невозможности такого шага может быть организована дефолтная ситуация.

«Но это чисто искусственная дефолтная ситуация», - подчеркнул Песков, добавив, что реальных оснований для этого нет.

По его словам, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов.