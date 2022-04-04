В Италии неизвестные подожгли виллу Соловьева
Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо, сообщает газета Corriere della Sera.
Согласно данным издания, прибывшие на место пожарные, которых, предположительно, вызвал один из местных жителей, без труда потушили возгорание.
Отмечается, что поджигатели использовали покрышки.
Кроме того сообщается, что от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо, на стенах которого они оставили некие надписи.
Согласно утверждению издания, Соловьев владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 млн евро.