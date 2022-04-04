Лондон замораживает российские активы на $350 миллиардов

Власти Великобритании замораживают российские активы на 350 миллиардов долларов (321 миллиард евро) в связи с продолжающейся войной РФ против Украины. Официальное заявление в этой связи будет сделано до конца недели, сообщила в среду, 6 апреля, глава британского МИД Лиз Трасс в ходе визита в Польшу. Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам британского министра, Москве больше недоступны "более 60 процентов валютных резервов в размере 604 миллиардов долларов". Трасс подчеркнула, что "скоординированные санкции отбрасывают российскую экономику в советскую эру". "Но мы можем и должны сделать больше", - заявила она, призвав запретить российским кораблям заходить в западные порты и "согласовать четкий график прекращения импорта российской нефти, угля и газа".

Глава МИД Великобритании также призвала партнеров по НАТО и "Большой семерке" ввести ограничения в отношении отраслей промышленности, пополняющих военную казну президента РФ Владимира Путина. В этой связи она упомянула золотодобычу.