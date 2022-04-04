Украина увеличила импорт оборонной продукции из Турции в 30 раз

Украина получила почти в 30 раз больше оборонной продукции из Турции в первом квартале 2022 года, чем годом ранее, передает Reuters.

Согласно данным, опубликованным Ассамблеей экспортеров Турции, за этот период Турция экспортировала в Украину оборонной продукции на сумму 59,1 млн долларов по сравнению с 1,9 млн долларов в первом квартале 2021 года.

По данным издания, за последние годы Украина закупила более 20 боевых беспилотников Bayraktar TB2 у турецкой компании Baykar и заказала еще 16. Эта партия была доставлена в начале марта.