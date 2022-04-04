Кремль: Переговоры России и Украины продолжаются, но идут «более вязко, чем хотелось бы»

Переговорный процесс делегаций Москвы и Киева продолжается, но идет «гораздо более вязко», чем хотелось бы, заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Процесс рабочий продолжается, но идет гораздо более вязко, чем нам хотелось бы. Конечно, мы хотели бы видеть большую динамику с украинской стороны. По-прежнему впереди достаточно большая дорога», - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, отмечавшего, что каждый раз возникает впечатление, что как только есть повод надеяться на «какое-то, пусть скромное, продвижение» в переговорах, возникают обстоятельства, блокирующие этот процесс. В качестве примера пресс-секретарь российского лидера привел «фейки вокруг ситуации в Буче», указав, что такие обстоятельства «способны просто сорвать переговорный процесс».