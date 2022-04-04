Еще одна европейская страна высылает российских дипломатов

"Норвегия приняла решение о высылке трех дипломатов посольства России в Осло. По словам министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, эти трое сотрудников вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в МИД отметили, что высылка происходит на фоне событий в Буче. "Естественно, что в такой ситуации мы уделяем повышенное внимание нежелательной российской деятельности в Норвегии", - приводятся в сообщении слова министра.

Ранее ряд европейских стран объявили о решении выслать российских дипломатов.