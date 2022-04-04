В Саатлы отравились двое детей, один скончался

В Саатлы произошло отравление, в результате которого скончался 3-летний ребенок.

Как сообщает haqqin.az, двое детей были доставлены из Саатлы в Баку с диагнозом пищевое отравление и помещены в Бакинский клинический медицинский центр.

В пресс-службе медицинского учреждения заявили, что жизнь 3-летнего ребенка, помещенного в клинику, спасти не удалось.

«Состояние другого ребенка, 9-летнего М.Ф, остается тяжелым. Он помещен в реанимацию. Вероятно, дети отравились рассолом из-под маринованных помидоров», - отметили в клинике.