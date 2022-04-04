Ильхам Алиев в Брюсселе фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля 6 апреля прибыл с рабочим визитом в Брюссель.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля 6 апреля прибыл с рабочим визитом в Брюссель.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.