Дмитрий Гордон в России объявлен террористом
Росфинмониторинг внес украинского журналиста Дмитрия Гордона в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая запись появилась в списке службы в среду.
Кроме того, Росфинмониторинг внес в список украинского журналиста Фахрудина Шарафмала.
Согласно законодательству РФ, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.
Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении Гордона дела по статьям о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны; действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, а также о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).
По данным СКР, "Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия".
Кроме того, журналист публично призвал к уничтожению россиян по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами РФ.
Шарафмал в эфире украинского ТВ также сделал ряд резонансных заявлений, в частности цитировал нациста Адольфа Эйхмана. СК РФ также возбудил в отношении него уголовные дела.