Дмитрий Гордон в России объявлен террористом

Росфинмониторинг внес украинского журналиста Дмитрия Гордона в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая запись появилась в списке службы в среду.

Кроме того, Росфинмониторинг внес в список украинского журналиста Фахрудина Шарафмала.

Согласно законодательству РФ, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.