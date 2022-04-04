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Накануне годовщины апрельских боев 2016 года заместитель генерального директора ПО «Азеригаз» Джейхун Шихалиев, сотрудники производственного объединения, а также председатель Общественного совета Эльчин Салманов и члены совета посетили село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

В пресс-службе ПО haqqin.az заявили, что делегация впервые посетила мемориальный комплекс шехидов в поселке Горадиз Физулинского района. Затем участники мероприятия встретились с жителями села Джоджуг Марджанлы.

Отмечалось, что новый жилой комплекс был построен в селе Джуджуг Марджанлы в соответствии с распоряжением президента после освобождения высот Лелетепе в ходе апрельских боев 2016 года. Сюда были переселены жители Джебраильского района, поселившиеся в разных городах и районах Азербайджана. Для жителей созданы все условия, село обеспечено природным газом.

Участники мероприятия также посетили среднюю школу в Джоджуг Марджанлы и недавно построенную мечеть. После этого состоялась встреча с семьей шехида - сотрудника «Азеригаз».