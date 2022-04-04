Руководство «Азеригаз» посетило Джоджуг Марджанлы фото
Накануне годовщины апрельских боев 2016 года заместитель генерального директора ПО «Азеригаз» Джейхун Шихалиев, сотрудники производственного объединения, а также председатель Общественного совета Эльчин Салманов и члены совета посетили село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.
В пресс-службе ПО haqqin.az заявили, что делегация впервые посетила мемориальный комплекс шехидов в поселке Горадиз Физулинского района. Затем участники мероприятия встретились с жителями села Джоджуг Марджанлы.
Отмечалось, что новый жилой комплекс был построен в селе Джуджуг Марджанлы в соответствии с распоряжением президента после освобождения высот Лелетепе в ходе апрельских боев 2016 года. Сюда были переселены жители Джебраильского района, поселившиеся в разных городах и районах Азербайджана. Для жителей созданы все условия, село обеспечено природным газом.
Участники мероприятия также посетили среднюю школу в Джоджуг Марджанлы и недавно построенную мечеть. После этого состоялась встреча с семьей шехида - сотрудника «Азеригаз».
В Билясуварском районе руководство «Азеригаз» и члены Совета также встретились с гражданами, обратившимися в Общественный совет за газификацией нового жилого массива. Была исследована необходимость газификации и заявлено, что совет в ближайшее время обратится в "Азеригаз" по этому поводу.