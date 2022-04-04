Временно заменять Жириновского в ЛДПР будет Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий будет исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР, сообщил ТАСС источник в партии.

«Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий в связи со смертью лидера партии Владимира Жириновского решением фракции назначается Леонид Эдуардович Слуцкий», - сказал источник.

Он уточнил, что на данный момент фракция берет тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.