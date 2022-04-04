Совфед: вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для России

Решение руководства Финляндии о вступлении в НАТО стало бы стратегической ошибкой, сделало бы страну мишенью для ответных мер России, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в ходе брифинга.

"Швеция – самодостаточная страна, которая уютно себя чувствует в Европе. У этой страны нейтральный статус, однако она придерживается линии НАТО, в том числе на международных площадках", - сказал парламентарий.

Он отметил, что если руководство Финляндии пойдет на это - это будет стратегической ошибкой.

Джабаров напомнил, что географически Финляндия и Россия являются странами-соседями: от Финляндии до Санкт-Петербурга несколько часов езды. "И Финляндия, которая благополучно развивалась все эти годы благодаря тесным торгово-экономическим связям с Россией, превратилась бы в мишень. Я думаю, это (была бы) страшная трагедия для всего финского народа. Народ Финляндии прагматичный, умный. Вряд ли финны сами подпишут карту на уничтожение своей страны. Сейчас Хельсинки может просто изучать различные мнения по этому вопросу", - добавил он.