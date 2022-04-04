Kontakt организовал благотворительную акцию в помощь людям с аутизмом фото; видео
Накануне Всемирного дня распространения информации об аутизме в сети магазинов Kontakt началась акция благотворительности для привлечения внимания к людям с аутизмом и помощи их развитию. В рамках акции во всех магазинах Kontakt Home около касс размещены ящики для сбора пожертвований. Пожертвования ежемесячно будут перечисляться на счет Центра реабилитации для детей с синдромом аутизма при Общественном объединении Birgə və Sağlam («Вместе и здоровы»).
С целью привлечь внимание большего числа людей к благотворительному проекту, а также принести больше пользы обществу, сеть обязуется удвоить общую сумму пожертвований, собранных в апреле. Например, если в апреле сумма пожертвования составит 5000 манатов, то Kontakt перечислит в Центр 10 000 манатов.
Аутизм - это не болезнь, это просто отличие. Вы можете зажечь синий свет вместе с Kontakt, сделав пожертвование в любом магазине сети.
Kontakt, всегда отличающийся проектами в области КСО, представил новое видео, в котором демонстрируется иной подход к аутизму.
Напомним, Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.
В настоящее время в Азербайджане в целом действует 35 магазина сети, один - в Грузии и онлайн-магазин kontakt.az.