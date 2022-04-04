Накануне Всемирного дня распространения информации об аутизме в сети магазинов Kontakt началась акция благотворительности для привлечения внимания к людям с аутизмом и помощи их развитию. В рамках акции во всех магазинах Kontakt Home около касс размещены ящики для сбора пожертвований. Пожертвования ежемесячно будут перечисляться на счет Центра реабилитации для детей с синдромом аутизма при Общественном объединении Birgə və Sağlam («Вместе и здоровы»).

С целью привлечь внимание большего числа людей к благотворительному проекту, а также принести больше пользы обществу, сеть обязуется удвоить общую сумму пожертвований, собранных в апреле. Например, если в апреле сумма пожертвования составит 5000 манатов, то Kontakt перечислит в Центр 10 000 манатов.

Аутизм - это не болезнь, это просто отличие. Вы можете зажечь синий свет вместе с Kontakt, сделав пожертвование в любом магазине сети.

Kontakt, всегда отличающийся проектами в области КСО, представил новое видео, в котором демонстрируется иной подход к аутизму.