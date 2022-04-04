Отдел информации 15:51

И чего это азербайджанцы так стремятся заполучить диплом какого-нибудь зарубежного вуза и уж тем более обрести в Европе или Америке научное звание, считая, что это путь к карьере, достойному положению в обществе? Зачем грызть гранит науки на неродном языке, терпеть всяческие лишения на чужбине, когда дипломы и свидетельства об ученой степени нашей страны очень даже котируются за рубежом, открывая дорогу к высоким должностям и немалому денежному вознаграждению. Причем выданные вовсе не нашим знаменитым АзИнефтехимом, чей престиж в мире непререкаем, а мало кому известными научными учреждениями.

Во всяком случае, гражданин Южноафриканской республики Альфред Невхутанда именно благодаря званию почетного профессора, которым его наделила Международная экоэнергетическая академия, функционирующая в Баку, достиг если и не заоблачных, то вполне пристойных высот в иерархии своей страны. И ничего, что в самом Азербайджане сей центр научной мысли никому не ведом. В далекой ЮАР (между прочим, хоть и Африка, но страна процветающая) лишь через несколько лет заинтересовались статусом и полномочиями этой бакинской академии. Да и случилось это только потому, что господин Невхутанда, встав у руководства Национальной лотерейной комиссии ЮАР, банально проворовался – присвоил значительную часть денег от продажи лотерейных билетов. Мало того, на похищенные средства обзавелся элитной недвижимостью для себя и членов своей семьи. На суде Невхутанда очень возмущался, что его, такого знаменитого ученого и почетного профессора аж с 2007 года, смеют в чем-то там обвинять. Однако в ЮАР подозревают, что звание, полученное им в Азербайджане, чистой воды фикция, поскольку заведение с таким названием в качестве академического учреждения не зарегистрировано ни одним авторитетным органом. Однако экоэнергетическая академия - может, и вправду не зарегистрированная - все же в Баку существует, причем много лет. И руководит ею Фаган Алиев, по совместительству завкафедрой экологии Азербайджанского госуниверситета архитектуры и строительства.

Что же касается Альфреда Невхутанды, то в свое время он был соратником Джейкоба Зумы, бывшего президента ЮАР, который вынужденно ушел в отставку в 2018 году и сейчас находится под следствием из-за многочисленных коррупционных скандалов. Так что поддержка (по-нашему - тапш) у Невхутанды, несомненно, была, а тут еще и профессор-эколог, чем он особо апеллировал к парламенту страны на слушаниях в комитете по торговле, промышленности и конкуренции, когда его утверждали на должность главы Национальной лотерейной комиссии. Правда, экологического образования у Невхутанды нет, прежде он преподавал искусствоведение в одном из колледжей провинции Лимпопо в Южной Африке. Это уж потом, став профессором с соответствующими документами из Азербайджана, работал в нескольких угольных и энергетических компаниях. Диплом, как говорится, круто поменял жизнь. Надо сказать, что одно из юаровских СМИ еще в 2012 году писало, что его диплом - фальшивка. Но Невхутанда гордо заявил, что получил его «за работу на благо общества». И на время от него отстали. Может, и вообще бы все обошлось, если бы Альфреду Невхутанде не захотелось роскошной жизни и он не посягнул бы на государственные денежки. И взялись за него по полной. Причем не только правоохранительные органы, но и СМИ. К примеру, рассказали, что Невхутанда участвовал в Международном энергетическом конгрессе в Баку в 2007 году и выступил там с «научной статьей». А через месяц ему и присвоили «почетного профессора в области наук об окружающей среде». Однако издание Mail&Guardian обнаружило, что его научный доклад, представленный на конгрессе в Баку, является плагиатом - статью взял с сайта Университета Претории. Профессор, естественно, отверг эти инсинуации. А интернет-издание Eyewitness News вообще стало выяснять, что за академия такая, раздающая кому ни попадя ученые степени. И узнало, что ее вице-президент Фаган Алиев скромно представляется «почетным профессором Оксфордского университета», но на самом деле этого звания его удостоило такое же малопонятное заведение, а именно «Объединенная Оксфордская академия». Докторскую же степень Алиев получил в Международном атлантическом университете. Университет этот признан только Службой аккредитации международных колледжей, что тоже не более чем пустая формальность.