Как коррупционер из ЮАР стал профессором в Азербайджане наш обзор
И чего это азербайджанцы так стремятся заполучить диплом какого-нибудь зарубежного вуза и уж тем более обрести в Европе или Америке научное звание, считая, что это путь к карьере, достойному положению в обществе? Зачем грызть гранит науки на неродном языке, терпеть всяческие лишения на чужбине, когда дипломы и свидетельства об ученой степени нашей страны очень даже котируются за рубежом, открывая дорогу к высоким должностям и немалому денежному вознаграждению. Причем выданные вовсе не нашим знаменитым АзИнефтехимом, чей престиж в мире непререкаем, а мало кому известными научными учреждениями.
Во всяком случае, гражданин Южноафриканской республики Альфред Невхутанда именно благодаря званию почетного профессора, которым его наделила Международная экоэнергетическая академия, функционирующая в Баку, достиг если и не заоблачных, то вполне пристойных высот в иерархии своей страны. И ничего, что в самом Азербайджане сей центр научной мысли никому не ведом. В далекой ЮАР (между прочим, хоть и Африка, но страна процветающая) лишь через несколько лет заинтересовались статусом и полномочиями этой бакинской академии.
Да и случилось это только потому, что господин Невхутанда, встав у руководства Национальной лотерейной комиссии ЮАР, банально проворовался – присвоил значительную часть денег от продажи лотерейных билетов. Мало того, на похищенные средства обзавелся элитной недвижимостью для себя и членов своей семьи.
На суде Невхутанда очень возмущался, что его, такого знаменитого ученого и почетного профессора аж с 2007 года, смеют в чем-то там обвинять. Однако в ЮАР подозревают, что звание, полученное им в Азербайджане, чистой воды фикция, поскольку заведение с таким названием в качестве академического учреждения не зарегистрировано ни одним авторитетным органом.
Однако экоэнергетическая академия - может, и вправду не зарегистрированная - все же в Баку существует, причем много лет. И руководит ею Фаган Алиев, по совместительству завкафедрой экологии Азербайджанского госуниверситета архитектуры и строительства.
Что же касается Альфреда Невхутанды, то в свое время он был соратником Джейкоба Зумы, бывшего президента ЮАР, который вынужденно ушел в отставку в 2018 году и сейчас находится под следствием из-за многочисленных коррупционных скандалов. Так что поддержка (по-нашему - тапш) у Невхутанды, несомненно, была, а тут еще и профессор-эколог, чем он особо апеллировал к парламенту страны на слушаниях в комитете по торговле, промышленности и конкуренции, когда его утверждали на должность главы Национальной лотерейной комиссии.
Правда, экологического образования у Невхутанды нет, прежде он преподавал искусствоведение в одном из колледжей провинции Лимпопо в Южной Африке. Это уж потом, став профессором с соответствующими документами из Азербайджана, работал в нескольких угольных и энергетических компаниях. Диплом, как говорится, круто поменял жизнь. Надо сказать, что одно из юаровских СМИ еще в 2012 году писало, что его диплом - фальшивка. Но Невхутанда гордо заявил, что получил его «за работу на благо общества». И на время от него отстали.
Может, и вообще бы все обошлось, если бы Альфреду Невхутанде не захотелось роскошной жизни и он не посягнул бы на государственные денежки. И взялись за него по полной. Причем не только правоохранительные органы, но и СМИ. К примеру, рассказали, что Невхутанда участвовал в Международном энергетическом конгрессе в Баку в 2007 году и выступил там с «научной статьей». А через месяц ему и присвоили «почетного профессора в области наук об окружающей среде». Однако издание Mail&Guardian обнаружило, что его научный доклад, представленный на конгрессе в Баку, является плагиатом - статью взял с сайта Университета Претории. Профессор, естественно, отверг эти инсинуации.
А интернет-издание Eyewitness News вообще стало выяснять, что за академия такая, раздающая кому ни попадя ученые степени. И узнало, что ее вице-президент Фаган Алиев скромно представляется «почетным профессором Оксфордского университета», но на самом деле этого звания его удостоило такое же малопонятное заведение, а именно «Объединенная Оксфордская академия». Докторскую же степень Алиев получил в Международном атлантическом университете. Университет этот признан только Службой аккредитации международных колледжей, что тоже не более чем пустая формальность.
Южноафриканские журналисты утверждают, что Объединенная Оксфордская академия, как и бакинская Международная экоэнергетическая академия не чем иным, кроме как раздачей по очень высокой цене, то есть за солидную сумму в той или иной валюте, поддельных степеней и наград ученым и бизнесменам со всего мира не занимается.
Хотя Eyewitness News и направило Фагану Алиеву запрос на этот счет, ответа от него так и не пришло.
Вообще же на сайте Международной экоэнергетической академии указывается, что учреждение занимается исследованиями в области устойчивого развития энергетики. Академия также обеспечивает дистанционное обучение и даже присуждает докторские степени своим студентам. Однако какие-либо записи о присвоении кому-либо этой ученой категории отсутствуют.
На том же сайте указано, что академия создана в 1994 году, а учредителями ее являются ассоциация «Günəş» (основана, понятное дело, Фаганом Алиевым в 1990 году при Национальной академии наук) , Институт исследований чистой энергии США, Международная ассоциация ОВОС из России.
Сам Фаган Алиев родился в Агджабеди в 1945 году. Окончил тогдашний Политехнический институт, имеет степень (вроде настоящую) доктора технических наук. Его можно считать достаточно публичной фигурой в Азербайджане. Например, местные источники сообщают, что в сентябре он и несколько сотрудников академии встретились с ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности профессором Мустафой Бабанлы и обсуждали возможное сотрудничество между университетом и Международной экоэнергетической академией. А в августе 2017 года между компанией SOCAR Methanol и академией был подписан меморандум о взаимопонимании.
Такие вот удивительные переплетения мифов с реальностью, Лимпопо с Азербайджаном…