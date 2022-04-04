Шольц обратился к Путину: Немедленно остановите это

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, обратился к руководителю Кремля Владимиру Путину. Канцлер призвал российского президента прекратить разрушительную войну в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RGA.

«Остановите эту разрушительную и саморазрушительную войну - немедленно. Выведите свои войска из Украины», - заявил Шольц.

Он также добавил, что Германия потрясена зверствами российский военных в Буче.