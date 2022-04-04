Шольц обратился к Путину: Немедленно остановите это
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, обратился к руководителю Кремля Владимиру Путину. Канцлер призвал российского президента прекратить разрушительную войну в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RGA.
«Остановите эту разрушительную и саморазрушительную войну - немедленно. Выведите свои войска из Украины», - заявил Шольц.
Он также добавил, что Германия потрясена зверствами российский военных в Буче.
«Ужасные кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты перед выводом войск устроили там резню украинских гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков», - заявил Шольц.
Канцлер подчеркнул, что российское утверждение о том, что кадры из Бучи являются инсценировкой, вновь ложится на тех, «кто распространяет эту ложь», подчеркивает канцлер.
«Убийство гражданских лиц - это военное преступление. Для ясности: виновные и те, кто их заказал, должны быть привлечены к ответственности. В конце концов, мы должны ожидать, что увидим больше таких кадров», - заявил Шольц.