Жителей сразу трех областей Украины просят эвакуироваться

Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность. Это может быть связано с объявленной целью российских войск: взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области.

"Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", - передает "Украинская правда" слова Верещук.