Германия поэтапно откажется от российских энергоносителей

Германия рассчитывает добиться независимости от российского угля к осени текущего года, от нефти - до конца 2022 года, от газа - до лета 2024 года, заявила представитель министерства экономики ФРГ Сюзанна Унград в ходе брифинга в Берлине.

Она отметила, что в настоящее время изучается возможность создания необходимых предпосылок, чтобы ускорить процесс.

«Отказ от энергоносителей России потребует национального приложения сил», - цитирует Унград «Газета.ru».