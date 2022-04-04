Германия и Украина конфиденциально обсуждают гарантии безопасности

Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, они конфиденциальны, конкретных договоренностей пока нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Был затронут вопрос гарантий безопасности, он еще не проработан. Разумеется, мы ведем переговоры об этом, но в необходимой атмосфере конфиденциальности. Мы делаем это с другими, кого это касается, кто может сыграть в этом роль. Это естественно, что я не могу далее это конкретизировать, потому что вопросы, которые должны быть гарантированы, нужно проработать", - заявил он в Бундестаге, отвечая на вопрос, как конкретно могут быть реализованы гарантии.

Говоря о нейтралитете, он отметил, что этот вопрос должны решать прежде всего украинцы. "Во всем, что сейчас происходит в переговорах, мне важно сказать - это не должен быть диктат мира. Это должно быть всегда ясно. Когда мы говорим с российской стороной, когда я говорю с российским президентом, я четко даю понять - украинцы ведут переговоры о том, с чем они готовы согласиться, никто другой", - добавил Шольц.