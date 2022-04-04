Основной целью проведения учений стало дальнейшее совершенствование взаимодействия подразделений пожарной охраны при тушении пожара на резервуаре с нефтепродуктами, усиление профессиональных навыков личного состава по тушению возможных пожаров на подобных объектах, а также повышение знаний соответствующего персонала объекта о правилах первичного поведения при пожарах.

Государственная служба противопожарной защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям провела пожарно-тактические учения по тушению пожаров на территории нефтеперерабатывающего завода им. Гейдара Алиева.

К учениям совместно с подразделениями отряда пожарной охраны по нефтеперерабатывающим предприятиям Государственной противопожарной службы МЧС были привлечены подразделения пожарной охраны Низаминского и Хатаинского районов Баку и силы отряда пожарной охраны специального назначения №1.

Во время учений условный пожар, возникший на резервуаре с нефтепродуктами, был за короткое время “потушен”.

После успешно проведенных учений была обсуждена деятельность подразделений пожарной охраны во время “тушения”, даны соответствующие поручения.