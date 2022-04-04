У России отобрали титул чемпионов Европы и отдали Азербайджану

Титул чемпионов отобран у команды России. Причина – допинг, обнаруженный в крови российского борца Анзора Болтукаева. На чемпионате Европы 5-летней давности он выступал в весовой категории до 97 кг и, завоевав серебро, заработал для сборной России 9 очков. Российская команда была лишена этих баллов и опустилась с 1-й позиции аж на 3-ю. Сборная Азербайджана с 58 очками стала командным чемпионом, на 2-е место поднялась Турция.

Стоит сказать, что в 2017 году главным тренером сборной Азербайджана по вольной борьбе был Фирдовси Умудов. На том Евро наша команда завоевала одно золото, три серебра и одну бронзу.

Таким образом, сборная Азербайджана по вольной борьбе трижды в своей истории была лучшей на чемпионатах Европы. Помимо 2017 года, это случалось в 2009-м и на недавнем Евро в Будапеште. При этом важно отметить, что на прошедшем чемпионате континента не было ни российских, ни белорусских борцов.