Чехия признала Голодомор геноцидом украинцев
Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии приняла в среду постановление, согласно которому Голодомор 1932-1933 годов в Украине признан геноцидом украинского народа. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.
В документе подчеркивается необходимость не допустить, чтобы трагедия 1932-1933 года повторилась где-либо на планете. Нижняя палата призвала также к соблюдению принципов международного права в связи с вторжением России в Украину и проведению расследования гибели мирного населения этой страны.