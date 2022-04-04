Руководство ресторана «Мангал» о несчастном случае

Накануне в ресторане «Мангал» во время проведения ремонтных работ компанией-подрядчиком из-за нарушения техники безопасности произошел несчастный случай. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом говорится в заявлении руководства ресторана, поступившем в редакцию haqqin.az.

Согласно информации, пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, где продолжается их лечение.

Соответствующие структуры проводят проверку по факту происшествия.