США поставит Украине по десять ракет на каждый российский танк

США и их союзники поставят Украине по десять противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на каждый российский танк, задействованный в «спецоперации», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

«Что касается поставок вооружений, то на каждый российский танк, находящийся в Украине, мы с нашими союзниками или партнерами уже поставили, либо вскоре поставим по десять противотанковых комплексов. По десять», — цитирует госсекретаря РИА Новости.