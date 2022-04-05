В ходе встречи Сафар Мехтиев рассказал о торгово-экономических связях между двумя странами, выразив уверенность, что сотрудничество в этом направлении будет продолжительным.

Председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Мексики в Азербайджане Родриго Лабарди.

Проинформировав о реформах, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева в направлении эффективной организации таможенного дела в Азербайджане, председатель комитета отметил, что применяемые новшества создают условия для безопасной, легкой и быстрой реализации международной торговли, упрощения таможенных процедур.

Сафар Мехтиев выразил надежду на то, что ”Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Мексики о взаимной административной помощи и обмене информацией в области таможенного дела " будет подписано в течение этого года. Касаясь объема торгового оборота между двумя странами, председатель комитета отметил наличие возможностей для дальнейшего увеличения товарооборота и важность максимального использования этих возможностей.

Посол Родриго Лабардини выразил удовлетворение деятельностью в Азербайджане и подчеркнул, что мексиканское правительство придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

Подчеркнув, что взаимное сотрудничество имеет большое значение для обеих стран, посол подчеркнул, что таможенные службы занимают особое место в развитии этих связей, в том числе экономических и торговых.

Дипломат рассказал о текущем состоянии отношений между двумя странами, перспективах в этой сфере, а также отметил важность взаимодействия, обмена опытом для углубления сотрудничества между таможенными службами Азербайджана и Мексики.

На встрече состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес.