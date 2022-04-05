Ожесточенные бои между талибами и армией Масуда

Отряды афганского Фронта национального сопротивления (ФНС), лидером которого является Ахмад Масуд, отражают атаки формирований движения "Талибан" в провинции Баглан. Об этом сообщил в среду агентству Aamaj News представитель ФНС Сибгатулла Ахмади.

"Ожесточенные бои идут в районе Андараб, где противник предпринял несколько атак на наши позиции, - указал он. - Несмотря на понесенные потери, талибы продолжают военные действия и перебрасывают подкрепления на участки фронта в Ходже и Багдаре", передает ТАСС.

По словам Ахмади, "боевой дух отрядов ФНС, отразивших не менее пяти попыток прорвать их оборонительные линии, очень высок".

В понедельник бойцы ФНС провели вооруженную операцию в Панджерском ущелье, уничтожив не менее 10 талибов. В ходе боестолкновения погиб один из командиров фронта Сами Османи.