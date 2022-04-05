Отступление от Киевской области не означает, что президент России Владимир Путин полностью отказался от желания захватить Киев, считает CNN со ссылкой на источники.

Как отметил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, долгосрочные цели Путина пока неясны, однако американские и европейские официальные лица считают, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

"Мы ожидаем, что для защиты любой территории, которую она увлечет на востоке, Россия потенциально может распространить свою силовую проекцию и присутствие еще глубже в Украине, за пределы Луганской и Донецкой областей. По крайней мере, таковы их намерения и планы", - сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

В США считают, что Россия и в дальнейшем будет наносить воздушные и ракетные удары по всей Украине, добавил Салливан.