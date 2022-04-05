Мурад Самедов, парламентский корреспондент 17:46

Накануне под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось заседание Милли Меджлиса, в ходе которого депутаты рассмотрели 17 вопросов. Весьма спорным выступлением отметился депутат из Билясуварского района Бахруз Мамедов, осудивший попытки различных активистов провести в Баку митинги в поддержку Украины. Депутат заявил, что сегодня украинцам нужны пожертвования, а не митинги в их поддержку.

«В первой Карабахской войне пропали без вести около четырех тысяч азербайджанцев, - напомнил депутат. – Почему же тогда проживающие за рубежом азербайджанцы не проводят митинги против Армении?..» Депутат Вахид Ахмедов вновь заострил внимание коллег на проблеме разрушения автотрассы Баку - Губа. Ахмедов с сожалением отметил, что без выхода на президента в Азербайджане многие вопросы решать просто невозможно. Депутат Фазиль Мустафа коснулся в ходе выступления проблемы туризма. По его словам, из-за того, что во время праздника Новруз в страну перестали пускать туристов, многие иранцы поехали отдыхать в Армению и Грузию. «Приехал итальянский бизнесмен, пытался выйти в нашем аэропорту, а его не пустили, заставили вернуться в Стамбул и сдать там тест на коронавирус. Но ведь этот человек приехал, чтобы тратить в нашей стране деньги. Почему он не мог сдать тест в бакинском аэропорту?», - недоуменно воскликнул Фазиль Мустафа.

Проблему продовольственной безопасности затронул депутат Руфат Гулиев, подчеркнувший, что в торговых сетях Азербайджана сегодня продается большое количество просроченных продуктов питания. «Соответствующая структура этим занимается, но я считаю, что должен быть повышен контроль со стороны государства. Необходимо также повысить контроль за ценами и качеством продаваемых лекарств», - подчеркнул депутат. Руфат Гулиев также призвал провести слушания, связанные с внедрением обязательного медицинского страхования. В этом его поддержала спикер Сахиба Гафарова, отметившая, что в ближайшее время на эту тему будут проведены отдельные слушания.

Затем слово было предоставлено заместителю министра юстиции Вилаяту Захирову, который представил депутатам ежегодный доклад об административном контроле за деятельностью муниципалитетов. Выступление Захирова изобиловало статистическими данными об экономической деятельности муниципалитетов, выявленных нарушениях и другой важной и второстепенной информацией. В частности, Вилаят Захиров заявил, что в прошлом году были выдвинуты предложения об аннулировании или частичном изменении свыше трех тысяч муниципальных актов. Взявший затем слово депутат Сиявуш Новрузов отметил, что в Азербайджане функционируют свыше 1600 муниципалитетов. И если к ним добавить еще 500 муниципальных структур, которые создадут на освобожденных территориях, то это чистая мегаломания. Новрузов призвал создавать единую муниципальную систему, не увеличивая число муниципальных структур и их сотрудников, а сокращая их.

Предложение Новрузова поддержал депутат Фазиль Мустафа. По его словам, муниципальные структуры в Азербайджане фактически бесправны, лишены источников дохода, а многих глав муниципалитетов не знают в лицо даже в родном районе… «Говорят, что там нет профессиональных кадров, оттого и все проблемы. А какой профессионал пойдет туда работать? – обратился к коллегам Мустафа. - Мы должны серьезно отнестись к вопросу муниципалитетов. Поэтому сегодня перед Милли Меджлисом и Администрацией президента такое скопление жалобщиков». В свою очередь, депутат и экономист Вугар Байрамов призвал повысить финансирование муниципалитетов и привел интересную статистику: «В этом году из бюджета планируется выделить муниципалитетам 11 миллионов манатов. Если учесть, что в стране 1.606 муниципалитетов, то ежегодный бюджет каждого из них составляет 6.800 манатов, или 560 манатов в месяц. Что можно сделать на такие деньги? Так вот, развитие муниципальных структур тормозится именно потому, что у муниципалитетов очень мало источников финансирования извне…»

В ответ депутат Гудрат Гасангулиев назвал муниципалитеты «мертворожденными структурами». По его словам, их появление было связано исключительно с требованиями европейских организаций, настаивавших на том, чтобы в Азербайджане были избираемые органы местного самоуправления. «Если правительство хочет достигнуть серьезных изменений в этой сфере, то оно должно пойти на конституционные реформы», - заявил Гасангулиев. После того как были заслушаны выступления депутатов, ежегодный отчет Минюста был поставлен на голосование и принят парламентом. После двухчасового перерыва депутаты вновь заняли свои места, чтобы обсудить оставшиеся вопросы. Практически без обсуждений были приняты проект постановления "О составе комиссии по топонимике при Милли Меджлисе», законопроект "Об утверждении Протокола об объеме обязательных выплат стран-участниц к Соглашению о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств" и законопроект "Об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между двумя странами". Затем на обсуждение был вынесен законопроект о разрешении на реализацию "Risk-service cоглашения по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше - Бузовна - Маштага, Гала и Зиря”.