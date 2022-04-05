Государственные нефтеперерабатывающие компании Китая избегают новых контрактов с Россией на переработку сырья. Однако условия по уже существующим договорам они собираются выполнять. Соответствующей информацией поделился портал Reuters со ссылкой на проверенные источники, которые знакомы с вопросом.

Китайские государственные компании, которые занимаются переработкой нефти, отказываются от новые поставок грузов из России. Они следуют совету из Пекина и действуют осторожно в сотрудничестве с РФ в условиях западных санкций. Госкомпании из Поднебесной не хотят, чтобы их считали открыто поддерживающими Москву после ограничений, которые США и ЕС наложили на «Роснефть» и «Газпром».

По словам источников Reuters, госкомпании из Китая будут соблюдать свои долгосрочные существующие контракты на переработку российской нефти. Однако новые споты они открывать не станут, несмотря на низкие цены.