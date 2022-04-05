Орбан: Венгрия не поддержит санкции против российских нефти и газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержит распространение санкций Евросоюза на нефть и газ из России, сообщил представитель правительства страны Золтан Ковач в Twitter.

«Минобороны точно не станет поставлять оружие Украине. Также определенно это относится и к распространению санкций против России на газ и нефть», — написал Ковач.

Помимо этого, по словам премьера страны, Будапешт планирует выполнять требование России об оплате поставок газа в рублях.

«У нас нет никаких трудностей с оплатой в рублях, если россияне попросят нас, мы заплатим рублями», - отметил он.