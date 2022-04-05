Жулик, агент УГРО, дружинник, оппозиционер… И все это про Максуда Махмудова

Напомним, что известный в Баку аферист, ранее судимый за мошенничество Максуд Махмудов долгие годы представлялся известным бизнесменом. Хотя на самом деле он промышлял обыкновенным жульничеством. Но каждый раз М.Махмудов уходил от справедливого возмездия. Источники haqqin.az утверждают, что его спасал от правосудия уголовный розыск Ясамальской полиции. По информации, еще с 1990-х годов аферист входил в агентурную сеть полиции. И несколько лет назад М.Махмудов стал появляться на митингах оппозиции в ранге общественника-дружинника-полицая, помогая стражам порядка в разгоне несанкционированных акций. Однако внезапно он перешел на сторону оппозиции, сбежал в Украину и стал выступать с видеообращениями, обличая высокопоставленных чиновников. Позже, в июле 2021 года, жулика задержали и экстрадировали в Баку.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось слушание по уголовному делу задержанного в Украине и экстрадированного в Азербайджан бизнесмена Максуда Махмудова.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного заседания была допрошена Медина Исрафилова, которая совместно с обвиняемым владела ломбардом. Исрафилова сходу пожаловалась на то, что ее представили как свидетеля, хотя на деле она является потерпевшей.

В связи с эпизодом получения 120 тысяч манатов от потерпевшего Аслана Гахраманова Махмудов заявил, что за день до этого его вызвали в МНБ и потребовали его автомобиль Gelendwagen и 250 тысяч манатов, угрожая арестом.

«Я попросил у Аслана 120 тысяч манатов в долг. Аслан сказал, что у него есть объект, который стоит 450 тысяч манатов. Его хотели купить за 250 тысяч. Аслана эта цена не устраивала, он хотел хотя бы 400 тысяч. Позже нашелся покупатель, предложивший 290 тысяч манатов, и объект все же продали», - сказал Махмудов.

Обвиняемый рассказал, что вырос в одном дворе с бывшим министром национальной безопасности Эльдаром Махмудовым (М.Махмудов лжет. Эльдар Махмудов долгие годы проживал в районе Политехнического института, в квартале, который больше известен бакинцам, как «квартал-Кафе Джейран». А Максуд Махмудов жил в квартире на улице А.Алекперова, над ювелирным магазином «Алмаз»). Последний всегда брал у него деньги: «Эльдар всегда брал у меня деньги. Теперь я не хочу прослыть мошенником. Аслан говорит, что я получил от него 110 тысяч манатов. Но это неправда».

Потерпевший же Аслан Гахраманов заявил, что одолжил Махмудову 650 тысяч манатов. «Объект, который продал Максуд, я сдавал за 3 тысячи в месяц. А Максуд говорил своим знакомым, мол, Аслан все еще думает, что получит свои деньги обратно. Я получил всего 130 тысяч манатов, пусть вернет мне остальное».

Махмудов обвиняется по статьям Уголовного кодекса 183.2.2 (повторное хищение ценностей) и 182.2.2 (вымогательство путем шантажа). Среди 90 жертв преступных действий бизнесмена Максуда Махмудова - певцы Афет Фармангызы и Васиф Магеррамли.