Россия обвинила Украину в срыве обмена пленными

«Планировавшийся на 6 апреля обмен пленными не состоялся по вине украинской стороны». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Киев на протяжении длительного времени срывает обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях.

Мизинцев заявил, что изначально согласовывался список к обмену в количестве 251 военнослужащего, однако на последнем этапе он сократился до 38 человек. В результате Украина отвергла и его «без объяснения причин».