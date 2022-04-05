Африка столкнулась с голодом из-за ситуации в Украине
Страны на западе Африки переживают самый тяжелый продовольственный кризис за последние 10 лет - более 27 млн человек уже страдают от голода, сообщает Норвежский совет по делам беженцев.
Указано, что число голодающих может возрасти до 38 млн уже в июне этого года – это буде новый рекорд – если не будут приняты срочные меры.
«Финансирование должно быть увеличено сейчас, чтобы миллионы семей не столкнулись с этим выбором. Поскольку украинский кризис оказывает все большее давление на бюджеты помощи, нельзя забывать о людях в регионах Сахеля и озера Чад», – заявил Морин Маги, региональный директор Норвежского совета по делам беженцев в Центральной и Западной Африке.
Производство зерновых в этом регионе Африки сократилось примерно на треть. Засухи, наводнения, конфликты и экономические последствия пандемии COVID-19 вынудили миллионы людей покинуть свои земли.
За последние пять лет цены на продукты питания в Западной Африке выросли на 20-30% и могут вырасти еще на 20% в этом году.
«Кризис в Украине опасно усугубляет ситуацию… Он, вероятно, приведет к значительному снижению доступности пшеницы для шести западноафриканских стран, которые импортируют не менее 30%, а в некоторых случаях и более 50% своей пшеницы из России или Украины», – говорится в сообщении.