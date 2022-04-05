Африка столкнулась с голодом из-за ситуации в Украине

Страны на западе Африки переживают самый тяжелый продовольственный кризис за последние 10 лет - более 27 млн человек уже страдают от голода, сообщает Норвежский совет по делам беженцев.

Указано, что число голодающих может возрасти до 38 млн уже в июне этого года – это буде новый рекорд – если не будут приняты срочные меры.

«Финансирование должно быть увеличено сейчас, чтобы миллионы семей не столкнулись с этим выбором. Поскольку украинский кризис оказывает все большее давление на бюджеты помощи, нельзя забывать о людях в регионах Сахеля и озера Чад», – заявил Морин Маги, региональный директор Норвежского совета по делам беженцев в Центральной и Западной Африке.

Производство зерновых в этом регионе Африки сократилось примерно на треть. Засухи, наводнения, конфликты и экономические последствия пандемии COVID-19 вынудили миллионы людей покинуть свои земли.