Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:39

После второй карабахской войны сопредседатели Минской группы ОБСЕ, основоположники нового явления в системе международных отношений - "туристической дипломатии", остались, по существу, без работы. В вот теперь возникает естественный вопрос: какое занятие найдут для себя сопредседатели ОБСЕ в постконфликтный период. Может быть, начнут способствовать укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией? Помогут решать гуманитарные вопросы? Или выдвинут инициативы для начала процесса делимитации и демаркации границ? Впрочем, вопросы эти возникают в основном у азербайджанской стороны. А вот в Армении и в двух западных странах-сопредседательницах нет сомнений в том, что Минская группа не только не "умерла", но и по-прежнему должна выполнять свою изначальную функцию, поскольку с их точки зрения окончательное решение конфликта еще не найдено.

Не случайно и переговоры по достижению окончательного мира между Азербайджаном и Арменией, и давно уже сошедший с повестки дня и ставший архаикой вопрос "статуса Нагорного Карабаха" пытались подогнать под формат Минской группы. Азербайджан же неоднократно и твердо заявлял в ответ: понятия "нагорно-карабахский конфликт» больше не существует. По этой причине у Азербайджана больше не осталось вопросов для обсуждения с сопредседателями Минской группы. Тем не менее при каждой возможности Армения старалась перенаправить процесс достижения окончательного мира с Азербайджаном в русло полностью дискредитировавшей себя Минской группы. Однако российское вторжение в Украину похоронило последние надежды Еревана, поскольку привело к полному разрыву сотрудничества между тремя странами - сопредседателями Минской группы: США и Франции, с одной стороны, и России - с другой. Посол Польши в Армении Павел Чеплак, председательствующий в данный момент в ОБСЕ, заявил журналистам в Ереване, что на данный момент основной целью организации является восстановление контактов между странами-сопредседателями.

Значит ли это, что между ними больше нет сотрудничества? На этот уточняющий вопрос посол не ответил, посоветовав обратиться в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене. "До войны глава МИД Польши в качестве действующего председателя ОБСЕ принимал в Варшаве сопредседателей Минской группы, - уточнил дипломат. - Польша свою роль сыграла, но война в Украине изменила ситуацию". Армянская служба "Радио Свобода" уже направила в штаб-квартиру ОБСЕ запрос о прекращении сотрудничества между сопредседателями, однако ответ пока не получила. С другой стороны, о каком сотрудничестве трех сопредседателей в вопросе решения проблем между Азербайджаном и Арменией может идти речь, когда западные страны во главе с США и Францией прервали все отношения с Россией, осуществляющей в Украине массовые убийства мирных жителей, и вводят против нее жесткие пакеты санкций? Это просто нереально! Напомним, что на днях действующий председатель ОБСЕ, шеф МИД Польши Збигнев Рау посетил Баку и Ереван, где провел переговоры с лидерами Азербайджана и Армении.