«Минскую группу» похоронили вместе с «Нагорным Карабахом» новый поворот
После второй карабахской войны сопредседатели Минской группы ОБСЕ, основоположники нового явления в системе международных отношений - "туристической дипломатии", остались, по существу, без работы.
В вот теперь возникает естественный вопрос: какое занятие найдут для себя сопредседатели ОБСЕ в постконфликтный период. Может быть, начнут способствовать укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией? Помогут решать гуманитарные вопросы? Или выдвинут инициативы для начала процесса делимитации и демаркации границ?
Впрочем, вопросы эти возникают в основном у азербайджанской стороны. А вот в Армении и в двух западных странах-сопредседательницах нет сомнений в том, что Минская группа не только не "умерла", но и по-прежнему должна выполнять свою изначальную функцию, поскольку с их точки зрения окончательное решение конфликта еще не найдено.
Не случайно и переговоры по достижению окончательного мира между Азербайджаном и Арменией, и давно уже сошедший с повестки дня и ставший архаикой вопрос "статуса Нагорного Карабаха" пытались подогнать под формат Минской группы.
Азербайджан же неоднократно и твердо заявлял в ответ: понятия "нагорно-карабахский конфликт» больше не существует.
По этой причине у Азербайджана больше не осталось вопросов для обсуждения с сопредседателями Минской группы.
Тем не менее при каждой возможности Армения старалась перенаправить процесс достижения окончательного мира с Азербайджаном в русло полностью дискредитировавшей себя Минской группы. Однако российское вторжение в Украину похоронило последние надежды Еревана, поскольку привело к полному разрыву сотрудничества между тремя странами - сопредседателями Минской группы: США и Франции, с одной стороны, и России - с другой.
Посол Польши в Армении Павел Чеплак, председательствующий в данный момент в ОБСЕ, заявил журналистам в Ереване, что на данный момент основной целью организации является восстановление контактов между странами-сопредседателями.
Значит ли это, что между ними больше нет сотрудничества? На этот уточняющий вопрос посол не ответил, посоветовав обратиться в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене.
"До войны глава МИД Польши в качестве действующего председателя ОБСЕ принимал в Варшаве сопредседателей Минской группы, - уточнил дипломат. - Польша свою роль сыграла, но война в Украине изменила ситуацию".
Армянская служба "Радио Свобода" уже направила в штаб-квартиру ОБСЕ запрос о прекращении сотрудничества между сопредседателями, однако ответ пока не получила.
С другой стороны, о каком сотрудничестве трех сопредседателей в вопросе решения проблем между Азербайджаном и Арменией может идти речь, когда западные страны во главе с США и Францией прервали все отношения с Россией, осуществляющей в Украине массовые убийства мирных жителей, и вводят против нее жесткие пакеты санкций?
Это просто нереально!
Напомним, что на днях действующий председатель ОБСЕ, шеф МИД Польши Збигнев Рау посетил Баку и Ереван, где провел переговоры с лидерами Азербайджана и Армении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал председателя о том, что Баку предоставил Армении для начала мирных переговоров пять базовых принципов. Подчеркнув, что ряд армянских официальных лиц считают эти предложения "приемлемыми", азербайджанский лидер выразил надежду, что позиция Армении по его предложениям будет прояснена на переговорах в Брюсселе.
По итогам визита Збигнева Рау в регион штаб-квартира ОБСЕ в Вене выступила с заявлением, в котором, в частности, отмечается, что и в Баку, и в Ереване Збигнев Рау говорил об "участии ОБСЕ в долгосрочном решении проблем между Азербайджаном и Арменией". Ключевым моментом этого заявления является отсутствие в нем еще недавно обязательных формулировок - "нагорно-карабахский конфликт" и "сопредседатели Минской группы ОБСЕ". А это значит, что и в штаб-квартире ОБСЕ тоже не считают эти заявления актуальными, соглашаясь тем самым, что конфликт разрешен, а мандат сопредседателей как посредников утратил свою изначальную силу.
В последний раз выражение "нагорно-карабахский конфликт" содержалось в совместном заявлении трех сопредседателей ОБСЕ в декабре 2021 года в рамках ежегодного заседания министров иностранных дел.
За несколько дней до этого в Стокгольме состоялись встречи сопредседателей с главами МИД Азербайджана и Армении. Похоже, что та встреча стала последней и новые контакты в таком формате, не говоря уже о совместных визитах в регион трех сопредседателей, уже не актуальны.
Мало того, на пресс-конференции в Ереване посол Польши Павел Чеплак раскрыл интересную информацию, заявив, что шеф МИДа ПНР Збигнев Рау внес премьер-министру Николу Пашиняну предложения "по карабахской проблеме и вопросам безопасности", а Пашинян в ответ заявил, что они будут рассмотрены в ближайшие дни на заседании правительства Армении.
О содержании предложений посол не рассказал, но отметил, что глава МИД Польши представил собственное мнение по данной проблеме, а Пашинян, в свою очередь, задал Рау "конкретные вопросы".