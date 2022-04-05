«Мага» убил бойца Муртузова из-за переписки в Instagram

Как выяснилось в ходе следствия, Мухаммедли узнал, что его несовершеннолетняя соседка Айсель Заманова влюблена в парня по имени Рауль. Поскольку Мухаммедли хорошо знал родителей девушки, он попытался отговорить её от этих отношений, отправляя Айсель сообщения через Instagram. Однако пароль от инстаграм-страницы девушки находится у Рауля, который и отвечал на сообщения «Маги». Никто и предположить не мог, что переписка в интернете приведет к трагедии.

В Баку завершился суд над 21-летним Мухаммедом Мухаммедли, обвиняемым в убийстве спортсмена. Убийство произошло в ночь на 13 июня прошлого года в Низаминском районе столицы. Поссорились молодые люди из-за общей знакомой. В ходе ссоры Мухаммедли нанес ножевые ранения 24-летнему Муртузу Муртузову. Раненому была оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось - Муртузов скончался в больнице.

По предъявленным ему обвинениям Мухаммед Мухаммедли признал себя виновным лишь частично. Он рассказал, что у него с соседкой Айсель были дружеские отношения, и что они случайно встретились за два-три дня до инцидента, после чего он послал ей вечером сообщение в Instagram.

По словам «Маги», неизвестный написал с аккаунта девушки, что встречается с Айсель и спросил, откуда он ее знает. В ответ «Мага» стал спрашивать, насколько серьезны их отношения. Дальнейшая переписка продолжалась уже с аккаунта Рауля.

«Я спросил Айсель, серьезные ли у нее отношения с Раулем, - рассказал суду Мухаммедли. - Она ответил утвердительно, но я не поверил. Подумал, что такие отношения могут ей навредить и сказал Айсель, что не допущу этого…»,

После этого Рауль спросил у «Маги» в WhatsApp, что ему нужно, на что «Мага» ответил, что если у него серьезные отношения с Айсель, то ему стоит заглянуть в их район и познакомиться с братом девушки. Рауль делать это отказался и позвал Мухаммеда на встречу в район Ахмедлы.

Ночью Мухаммед с двумя друзьями пришли в парк возле станции метро «Халглар достлугу», где их ждал Рауль с друзьями, среди которых был Муртуз Муртузов - также спортсмен, занимавшийся боями без правил.

«Муртуз подошел ко мне и потребовал, чтобы я извинился перед Раулем за грубые выражения и стал перед ним на колени, после чего начал ругаться и ударил меня кулаком в грудь. Почувствовав себя униженным на глазах своих друзей, я разозлился, выхватил нож и ударил Муртуза несколько раз. Сожалею о своих действиях, я не собирался убивать его, просто хотел наказать», — оправдывался Мухаммед.

Отец погибшего, Бахтияр Муртузов, рассказал на суде, что его сын был вежливым, интеллигентным и добрым человеком. Ночью с ним связалась полиция и сообщила, что его сын получил ножевое ранение и доставлен в больницу. О смерти Муртуза он узнал по дороге в больницу. После случившегося ни родители, ни родственники обвиняемого не пытались примириться с семьей Муртуза.

Рауль, который оказался в центре инцидента, рассказал в суде, что познакомился с Айсель в парке. Они переписывались и время от времени встречались.

«Мы полюбили друг друга, - признался Рауль. - Я попросил у Айсель пароль от ее страницы в Instagram, и она не отказала. Однажды я увидел сообщение от пользователя "mamadov_1". Мы с ним поругались по телефону, а потом договорились встретиться и разобраться. Зная, что Мухаммед — спортсмен, я попросил о помощи своего товарища по тренировкам, который долгое время занимался боями без правил».

Суд приговорил Мухаммеда Мухаммедли к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.