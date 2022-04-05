Вашингтон вводит санкции против крупнейших банков России

Власти США введут полные блокирующие санкции в отношении двух крупнейших банков России – Сбербанка и Альфа-Банка, сообщает пресс-служба Белого дома.

Санкции предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними.

«Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях», - заявила пресс-служба Сбербанка.

Альфа-Банк также сообщил в Twitter, что продолжит работу. «Что это значит? В общем ничего. Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас – работаем как обычно», - говорится в сообщении.