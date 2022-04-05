Пашинян начал переговоры с Мишелем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили в Брюсселе Карабах, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Собеседники обсудили также предстоящую трехстороннюю встречу с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметили важность продолжения диалога.

Премьер Армении и глава Евросовета обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Брюсселе 14 декабря прошлого года.

Стороны выразили надежду, что сегодняшние трехсторонние переговоры будут эффективными и будут способствовать стабильности и всеобъемлющему урегулированию проблемы.