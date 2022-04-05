Экс-министр обороны Литвы, депутат Европарламента в интервью haqqin.az: «Последует такой военный ответ Запада, что от России ничего не останется»

По словам депутата Европарламента, участие США, Британии и других западных стран в подготовке Вооруженных сил Украины доказывает, что даже небольшая армия, обученная и вооруженная по стандартам НАТО, способна успешно отражать агрессию второй по величине армии мира.

Главная ошибка России в ее решении вторгнуться в Украину заключалась в недооценке боеспособности украинской армии, которую восемь лет готовили по стандартам НАТО, - сказала корреспонденту haqqin.az депутат Европарламента, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

«Многие эксперты, говоря о необходимости жесткого противостояния России, обвиняют НАТО в нерешительности, - говорит депутат Европарламента. – Но следует учесть, что у НАТО нет общей армии. Альянс представляет собой систему, при которой армии входящих в него государств вместе защищают свои территории. Вот почему НАТО не может закрыть небо над Украиной, как просят в Киеве. Здесь важно отметить, что вопрос помощи государству, не являющемуся членом Альянса, стал для НАТО своего рода репутационным кризисом. С другой стороны, могли бы украинцы противостоять мощной российской армии без Javelin, Bayraktar, Stinger, GROM и другого натовского оружия? Думаю, что нет. Даже Литва с ее скромными возможностями помогла Украине на одну треть своего военного бюджета, передав ей еще до вторжения России системы ПВО Stinger…»

Другим просчетом Путина, по мнению Юкнявичене, стала недооценка масштабных санкций в отношении России, а также помощь украинской армии современными видами оборонительного оружия. Сочетание двух этих факторов загнало в угол российского президента, которому приходится в одиночку воевать со всем свободным миром, который полностью отдает себе отчет в том, что Россия ведет войну не столько с Украиной, сколько с западными демократиями.

Сейчас по словам депутата, все демократии объединены в борьбе с Путиным. В ЕС считают, что президент России угрожает всему Западу, вследствие чего проводят коллективную стратегию долгосрочного противодействия.

«Думаю, что отношения Запада с Путиным никогда не будут такими, какими они были до 24 февраля 2022 года, - считает Юкнявичене. – Мы никогда не вернемся к довоенным отношениям, и России придется ответить за свои военные преступления в Украине».

Юкнявичене сообщила, что на следующей неделе в Европарламенте будет принято решение оставить санкции в силе до тех пор, пока последний оккупант не покинет украинскую землю. По её мнению, перемирие не ослабит санкционный пресс.

Говоря о риске применения оружия массового поражения, Юкнявичене отметила, что война России в Украине не имеет под собой логики, поскольку в Кремле, похоже, принимают абсолютно безумные решения, способные повлечь за собой такой военный ответ Запада, что от России ничего не останется.

«Кремль проиграл войну в Украине, - считает депутат Европарламента. – Российская армия, потеряв за сорок дней вторжения почти 18.000 военных, не смогла захватить ни один крупный украинский город. Застрявшую в бездорожье под Киевом российскую бронетехнику методично уничтожает ВСУ. Теперь у Кремля остается только ядерный шантаж. В НАТО готовы ответить на любые угрозы, включая применение Россией химического или другого оружия массового поражения».

Юкнявичене считает, что санкции, которые мировое сообщество еще никогда не применяло, методично разрушают российскую экономику. Они охватывают практически все стороны жизни России и неуклонно расширяются. Все три страны Балтии уже полностью отказались от импорта российского газа, Латвия, Литва Эстония и Польша закрыли свое пространство для доставки товаров на российскую территорию.

«Все больше стран мира желают помочь Украине, и мало кто готов помочь Москве, - говорит Юкнявичене. – Потенциал и системность санкций ведут российскую экономику и финансовый сектор к неизбежному краху. Просто на это потребуется какое-то время, чтобы Москва полностью исчерпала все имеющиеся у нее возможности…»

По прогнозам бывшего министра обороны Литвы, в ближайшее время Украина будет только наращивать военное противодействие российским войскам, а Запад – увеличивать военную и экономическую помощь Украине.

«Думаю, вопрос окончательной победы Украины уже решен, - говорит Раса Юкнявичене, – а вот вопрос будущего России остается открытым».