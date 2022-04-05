Дерипаска и Якобашвили вышли из Союза промышленников России

Олег Дерипаска и Давид Якобашвили решили покинуть правление и бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщили Interfax два источника, близкие к участникам бизнес-ассоциации.

«Оба выходят из состава бюро и правления РСПП по собственному желанию», - сказал один из источников агентства.

Другой источник близкий к Дерипаске, подтвердил его выход из руководящих органов РСПП, заявив, что «сейчас его приоритет – регионы, предприятия созданных им бизнесов и трудовые коллективы».

В пресс-службе РСПП не стали комментировать эту информацию. Ранее в ВТО заявили, что война в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах. Больше всего продовольственная катастрофа угрожает Африке.