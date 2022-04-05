Великобритания тоже вводит новые санкции против России
Соединенное Королевство ввело новый пакет ограничений против российских граждан, передает BBC.
Ограничения, в частности, наложены на новые инвестиции в российскую экономику, запрет на экспорт оборудования в Россию, а также ввоз стали.
Кроме того, в санкционный список Британия добавила 8 бизнесменов. Они связаны с банковским и энергетическим секторами и производством. В список попали:
- Сергей Иванов («Алроса»);
- Андрей Акимов («Газпромбанк»);
- Александр Дюков («Газпромнефть»);
- Сергей Корогин (КамАЗ);
- Андрей Гурьев («Фосагро»);
- Вячеслав Кантор («Акрон»);
- Леонид Михельсон («Новатэк»);
- Борис Ротенберг («СМП Банк»).