Эрдоган: Турция справится с ростом цен на сырье

Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Турция справится с ростом цен на сырье из-за ситуации в Украине.

«Отражение российско-украинского кризиса на мировых ценах на сырьевые товары вызвало новые негативные явления. Мы выйдем из этого сложного периода таким способом, что наших граждан не задавит инфляция. Сейчас мы вступаем в новую фазу. Наша цель – поднять покупательную способность нашего народа, которая снизилась из-за непомерного роста цен и высокой инфляции», - цитирует Эрдогана ТАСС.

Эрдоган также уверен, что ему и его партии удастся одержать победу на намеченных на 2023 год президентских и парламентских выборах.

«Мы выйдем победителями на выборах 2023 года и выведем нашу страну до того уровня, которого она заслуживает. Теперь у Турции нет недостатка в базовых инфраструктурных потребностях», - добавил турецкий президент.