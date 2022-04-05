Зеленский о встрече с Путиным: есть вещи, о которых нужно договориться

Президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ради окончания войны. Об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу Haberturk.

Зеленский предположил, что саммит двух президентов может принять Турция. На возможность прямых переговоров с Путиным глава государства смотрит с прагматичной точки зрения.

«Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю, что неважно, с чего мы начнем. Важно, чем мы закончим. Здесь я должен быть как президент достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам нужно попробовать договориться», – заявил Зеленский.